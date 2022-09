Séjour insolite à Namur : partez en week-end "les pieds dans l'eau" à Wacourt

Dans Le 6-8, Juliette Grégoire vous emmène, direction la province de Namur pour y découvrir une cabane au bord de l’eau. Rendez-vous à Walcourt aux abords des Étangs du Francbois.

Si Juliette Grégoire vous emmène à Walcourt et plus précisément aux Etangs du Francbois, c’est pour vous faire découvrir une cabane qui porte bien son nom puisqu’elle s’appelle "Les pieds dans l’eau".

C’est une cabane sur pilotis en dessous de laquelle passe un ruisseau et à gauche, un peu plus loin, il y a un étang. Le tout dans une propriété très arborée, on a l’impression d’être ailleurs.

La première pièce que vous allez voir en entrant dans la cabane, c’est la cuisine full équipée avec frigo, four, taque de cuisson et même lave-vaisselle. Ici, même si la déco est cosy et que le cadre verdoyant vous donne l’impression d’être en pleine nature, vous avez tout le confort rêvé.

La seconde pièce principale, c’est la chambre avec un lit double très confortable et surtout une grande baie vitrée qui offre une vue de rêve sur le ruisseau et les alentours.

Juste à côté de la chambre, vous avez la salle de bains elle aussi vitrée sur tout un côté. Rassurez-vous, le domaine étant privé, personne ne pourra vous observer.

En extérieur, vous avez deux terrasses pour pouvoir profiter de l’extérieur le matin comme le soir avec le lever ou le coucher du soleil. La terrasse côté chambre vous offre une magnifique vue sur le ruisseau et sur l’étang. Et sur la terrasse, vous avez un bain suédois privatif.

Un peu plus loin, il y a un sauna et une piscine qui est installée au bord de l’étang. Au total, le domaine compte un gîte, un lodge et la cabane, vous serez max 8 personnes puisque la capacité totale de ces 3 hébergements est de 8. Le seul bémol soulevé par Juliette, est l’absence de petit-déjeuner.

Il faut compter 200 euros pour la nuitée pour deux, sachant que vous n’avez pas de petit-déjeuner mais que vous avez votre bain suédois privatif, la piscine et le sauna, l’un dans l’autre, cela reste un prix attractif.

Toutes les infos sur leur site.