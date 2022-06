Seize cigogneaux bagués au parc naturel du Zwin à Knokke-Heist

Depuis ces cinq dernières années, le parc naturel du Zwin, à Knokke-Heist, n'a jamais compté autant de nids occupés par des cigognes : 16 d'entre eux ont accueilli un couple de ces échassiers.

Seize des dix-huit cigogneaux ont été bagués, a fait savoir le parc vendredi. Les deux autres petits sont encore trop jeunes et devront être bagués plus tard. Sur chaque bague est apposé un numéro unique à la cigogne. Ces "ornements" sont tellement grands que les observateurs peuvent déchiffrer le code inscrit dessus avec de simples jumelles ou un télescope. Grâce à cela, les oiseaux bagués ont beaucoup plus de chance d'être repérés que la plupart des autres espèces.