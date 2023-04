Le nombre de personnes officiellement décédées en raison des tremblements de terre de février est passé à 50.782 en Turquie, dont quelque 7.300 étrangers, a rapporté samedi le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu à la chaîne de télévision CNN Türk.

Le 6 février, deux violents tremblements de terre d'une magnitude de 7,7 et 7,6 ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Au total, plus de 57.000 personnes ont été tuées dans les deux pays.