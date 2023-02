Séismes en Turquie et Syrie : dans la ville turque de Sanliurfa, les habitants craignent les répliques et désertent leurs habitations

Après le double séisme survenu dans la nuit de dimanche à lundi, en Turquie et en Syrie, le bilan des victimes grimpe ce mardi à plus de 5000 morts et 19.500 blessés. Une équipe de la RTBF est arrivée sur place ce mardi matin à Sanliurfa, dans le sud est de la Turquie, à l’est de Gaziantep.

L’aéroport de Sanliurfa est un des aéroports accessibles dans la région. En ville, les opérations de sauvetage sont toujours en cours : grues et marteaux-piqueurs sont à l’œuvre sur des immeubles effondrés, où il faut parfois faire le silence pendant quelques minutes pour déceler les appels d’éventuels survivants coincés sous les décombres.