Séismes en Turquie et en Syrie : un premier convoi d’aide arrive aux zones rebelles syriennes

Le violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a fait plus de 17.100 morts selon un dernier bilan communiqué jeudi par les autorités dans les deux pays. Le président Recep Tayyip Erdogan a donné le nombre de 14.014 morts et de plus de 60.000 blessés pour la seule Turquie, tandis que 3162 personnes ont trouvé la mort en Syrie selon les bilans officiels.