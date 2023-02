"Continuons à être solidaires, à travers la prière et le soutien concret, avec les populations frappées par le séisme en Turquie et en Syrie", a-t-il lancé à la fin de sa traditionnelle prière dominicale de l'Angélus place Saint-Pierre.

"J'ai vu (...) les images de cette catastrophe, la douleur de ces peuples qui souffrent à cause du séisme. Prions pour eux et ne les oublions pas, et pensons à ce que nous pouvons faire pour eux", a-t-il ajouté.

Le pape avait déjà lancé mercredi un appel à la solidarité internationale lors de son audience générale hebdomadaire: "J'encourage tout le monde à être solidaire avec ces terres en partie déjà martyrisées par une longue guerre", avait-il affirmé.