Séismes en Turquie et en Syrie : le Consortium 12-12 a récolté 13,5 millions d’euros pour les sinistrés

Pas moins de 1,8 million d’euros ont été récoltés à l’occasion de la journée de solidarité du 6 mars. Cette aide permettra de répondre aux besoins actuels et futurs des victimes des séismes. Concrètement, grâce à ces dons, les sept organisations membres du Consortium pourront continuer à distribuer de la nourriture et fournir de l’eau potable, des couvertures et des matériaux pour construire des abris aux sinistrés. Cet argent permettra également d’apporter à ces populations un soutien psychosocial et financier.

Les organisations du Consortium 12-12 étaient déjà présentes sur le terrain avant la catastrophe et ont pu réagir rapidement pour apporter une aide d’urgence sur place en collaboration avec des partenaires locaux. Les sept organisations du Consortium 12-12 (Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen/Croix-Rouge de Belgique et UNICEF Belgique) sont actives de manière complémentaire dans les régions touchées. L’appel aux dons se poursuivra jusqu’au 31 juillet via le numéro de compte BE19 0000 0000 1212 et en ligne sur www.1212.be.