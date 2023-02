Séismes en Turquie et en Syrie : le club de Gaziantep se retire également du championnat turc de football

Après Hatayspor, le Gaziantep FK s'est également retiré des compétitions de football en Turquie à la suite du tremblement de terre qui a touché le pays et la Syrie en début de semaine. Gaziantep, situé au sud-est du pays, a été durement touché par le séisme, qui a fait, selon le dernier bilan, 29.605 morts en Turquie et 3.775 en Syrie.

"Après un tel désastre, nous n'avons même pas la force de parler de football", a indiqué le club, qui évolue au plus haut niveau (Süper Lig), dans un communiqué. "Dans ces conditions difficiles, il ne semble pas possible pour notre club de poursuivre ses activités sportives." Gaziantep occupe la dixième place du championnat et est encore en lice en Coupe de Turquie, une compétition dont il se retire également. Plus tôt dans la semaine, Hatayspor, 14e du championnat, avait pris la même décision. Le club est basé dans la province d'Hatay, une autre zone fortement touchée par le séisme. Le Ghanéen Christian Atsu, joueur d'Hatayspor, n'a pas encore été retrouvé. L'ancien joueur de Chelsea se trouverait toujours sous les décombres, tout comme le directeur technique du club. D'autres clubs de la zone touchée jouant à un niveau inférieur se sont également retirés des compétitions en cours. Ils pourront tous recommencer au même niveau la saison prochaine. La fédération turque de football a temporairement assoupli certaines règles, permettant aux joueurs des clubs qui se sont retirés de terminer la saison avec une autre équipe. Le championnat turc est actuellement suspendu. La reprise est prévue pour début mars.