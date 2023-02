Séismes en Turquie et en Syrie : des dizaines d'avocats déposent plainte contre Erdogan

Des dizaines d'avocats ont déposé plainte contre le président turc Recep Tayyip Erdogan et une série de hauts fonctionnaires à la suite des tremblements de terre meurtriers qui ont frappé la Turquie. Outre le chef de l'État, des ministres, des gouverneurs et des entreprises de construction sont également accusés d'homicides par négligence et d'abus de pouvoir, entre autres.

La plainte a été signée à ce jour par 61 avocats, a déclaré mardi l'un d'eux, Pinar Akbina Karaman à l'agence de presse allemande DPA. "En tant qu'avocats de cet État, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur une telle injustice", a-t-il déclaré.