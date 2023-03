Séismes en Turquie et en Syrie : Damas et l’ONU ont échoué à aider les Syriens après les séismes

Le séisme a démultiplié le défi posé aux organisations humanitaires pour venir en aide à la population syrienne, en particulier dans la zone rebelle d’Idleb (nord-ouest), vu que le pays était frappé par des sanctions internationales et que les routes d’accès au seul point de passage frontalier autorisé par Damas avant le séisme avaient elles-mêmes été endommagées.

Depuis, les États-Unis et l’Union européenne ont allégé les sanctions imposées à la Syrie, tandis que Damas a accepté d’autoriser l’ONU à ouvrir d’autres passages frontaliers pour aider à acheminer plus d’aide. Malgré cela, la Commission accuse le gouvernement et l’armée nationale syrienne d’avoir "empêché l’aide transfrontalière aux communautés touchées" et le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham, dans le nord-ouest de la Syrie, d’avoir "refusé l’aide transfrontalière en provenance de Damas." Dans son communiqué, elle annonce également qu’elle enquête toujours sur d’éventuels autres faits similaires.