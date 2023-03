Séismes en Syrie : la Belgique débloque deux millions d'euros supplémentaires pour les zones sinistrées

"Cette année, nous avons également augmenté notre aide au Disaster Response Emergency Fund (DREF), le fonds d'urgence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui soutient les sections locales dans le monde entier pour répondre rapidement à de telles catastrophes. Les deux fonds font en sorte que les organisations déjà présentes sur place puissent réagir rapidement et efficacement. La Belgique a également envoyé une équipe B-Fast qui a installé un hôpital de campagne à Kirikhan et administré des soins médicaux à plus de 3000 patients. Entre-temps, l'hôpital a été remis aux autorités turques", rappelle la ministre.

Les donateurs internationaux sont appelés ce lundi à se mobiliser en faveur des populations de Turquie et de Syrie frappées par le séisme dévastateur du 6 février, qui a fait plus de 50.000 morts et causé d'énormes destructions.