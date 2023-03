Séisme social à Soignies: l'entreprise Avery Dennison supprime 245 emplois

L'annonce est tombée pendant le conseil d'entreprise extraordinaire de ce mercredi matin : Avery Dennison va supprimer 245 emplois à Soignies. L'entreprise américaine est spécialisée en produits graphiques. Elle fabrique notamment des autocollants publicitaires, des étiquettes et du matériel de bureau. Ce licenciement collectif de 245 travailleurs sur les 556 occupés actuellement condamne ainsi près de la moitié du personnel du site de Soignies.

Selon Rico Zara, secrétaire régional CSC, "200 ouvriers et une quarantaine d'employés se retrouvent sur le carreau et seule une quinzaine de travailleurs peuvent prétendre à la prépension".

La publicité, un secteur en difficulté

La direction explique ces licenciements par un secteur de la publicité en difficulté pendant la crise sanitaire du coronavirus. Situation qui se serait apparemment aggravée avec la flambée des prix de l'énergie.

Le personnel sentait ces derniers mois que la robotisation et l'intelligence artificielle allait bouleverser leur manière de travailler mais ils ne s'attendait pas à un tel couperet.

Rico Zara, secrétaire régional de la CSC

Une douche froide pour les 245 travailleurs qui ont appris la nouvelle ce jeudi. Une annonce d’autant plus surprenante qu’Avery Denisson avait investi et créé de l’emploi à Soignies ces dernières années.

Les travailleurs remplacés par l'intelligence artificielle et la robotisation de l'outil

"La direction souhaite transformer le site de Soignies en un site graphique avec des produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée. Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre performant. Les autres produits fabriqués à Soignies comme le tapes (mousse, double-face) et le label (étiquettes) seront transférés sur d’autres sites du groupe", précise la CSC dans un communiqué.

Rico Zara, secrétaire régional de la CSC s'indigne : "Ce n'est plus la sueur des travailleurs et leurs bras qui vont servir aux actionnaires de s'engraisser mais les robots et l'intelligence artificielle".

"Après les crises sanitaires et énergétiques, près de 250 familles vont à nouveau être confrontées à des difficultés financières", s'insurge le syndicaliste qui promet de se battre pour permette à chaque travailleur licencié de pouvoir maintenir un niveau de vie acceptable et accompagner chaque travailleur à travers les cellules de reconversion afin que chacun puisse retrouver un nouvel emploi.