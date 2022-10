Séisme politique à Tubize : le collège communal veut décharger l’échevin Mourad Abdelali (DéFI) de ses attributions

Lors du dernier conseil communal, les tensions ont éclaté au grand jour. Filippo Lavore a voulu interpeller le bourgmestre et le directeur général à propos du bien-être du personnel communal, mais il a été rabroué. Il dit ne pas avoir obtenu de réponses claires et précises aux questions posées en public ou à huis-clos. Dans l’attitude du bourgmestre, Filippo Lavore n’a vu que dédain et mépris, et il n’a pas manqué de dénoncer un déni de démocratie. Sur la même longueur d’onde que lui, lassé, l’échevin Mourad Abdelali a déploré un manque de transparence.