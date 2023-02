Séisme en Turquie : une adolescente sauvée onze jours après le tremblement de terre

Une adolescente de 17 ans a été sauvée des décombres jeudi, 11 jours après le séisme d’une magnitude de 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie, a constaté une journaliste de l’AFP.

Aleyna Ölmez – dont le patronyme en turc signifie "celle qui ne meurt pas" – fait partie des rares survivants encore découverts sous les décombres malgré le froid et la violence des secousses du 6 février qui a fait plus de 36.000 morts en Turquie. La jeune fille était ensevelie sous les décombres de son immeuble à Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, depuis 248 heures. Au moment du sauvetage, elle était consciente et a pu fermer et ouvrir ses yeux suivant les instructions des équipes médicales, a rapporté un secouriste à l’AFP. En larmes, son oncle a embrassé un par un les volontaires qui l’ont sauvée des décombres.

"Nous avons été tellement heureux. Voir la joie de la famille est incomparable", a affirmé Ismail, un secouriste. Composés en grande partie des mineurs venus de différentes villes du pays, des volontaires s’activent toujours pour essayer de retrouver des survivants dans les ruines. "Tous les mineurs vous diront la même chose. Nous sommes venus ici dans l’espoir de localiser un son provenant d’un survivant", a raconté l’un d’entre eux, Ali Akdogan. "Même si le son qu’on localise est celui d’un chat, on tentera aussi de le sauver".