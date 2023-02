Séisme en Turquie : un centre de dons ouvre à Liège en signe de solidarité

"On travaille avec le consulat, explique Omer Kosyigit, de l'association Solidarité 2023. Ils vont nous aider à acheminer cela jusqu'en Turquie, soit par route, soit par des avions-cargos. Cela partira fin de la semaine prochaine je pense".



Des entreprises de la région ont mis de camions à disposition, confirme-t-il : "Il y a quelques sociétés de transport qui sont d'origine turque qui nous aident. On est en train de se regrouper afin de faire notre travail et pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin".

Le centre de dons est situé rue de la Tonne à Rocourt.