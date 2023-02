Le dernier bilan officiel du séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle ouverte de Richter qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février à 4 heures dépasse les 41.000 morts.

Les derniers survivants découverts par les secouristes, alors que les recherches cessent peu à peu, l’ont tous été dans la province d’Hatay, autour d’Antakya, à proximité de la frontière syrienne.

Les chances de survies semblent désormais plus faibles, plus au nord, autour de l’épicentre du séisme dans les régions montagneuses comme Kahramanmaras, et même enneigées d’Elbistan et Adiyaman, où le thermomètre est descendu la nuit jusqu’à -15 °C, ont constaté les équipes de l’AFP.