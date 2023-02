Séisme en Turquie : le point sur place avec Hakan Bilgin, président de Médecins du Monde Turquie

La course contre-la-montre se poursuit aujourd’hui en Turquie et dans le nord de la Syrie pour retrouver des survivants du violent séisme et de ses répliques qui ont ravagé la région hier lundi à l'aube. Selon le dernier bilan officiel, plus de 5000 personnes y ont trouvé la mort. Afin de prendre le pouls de la situation humanitaire sur place, le président de Médecins du Monde Turquie, Hakan Bilgin, était au micro de La Première ce matin.

Interrogé sur la situation dans la région d’Adana, également touchée, où il se trouve, Hakan Bilgin s’est voulu rassurant : "Sur Adana, c’est beaucoup plus facile à gérer parce qu’il y a beaucoup plus de moyens, mais aussi parce que l’ampleur du tremblement de terre a été moins importante. Donc, sur Adana, la situation est plutôt bien contrôlée. Le vrai problème se situe à Antakya. Nous sommes à deux heures de route d’Antakya et nous, Médecins du Monde, avons nos équipes qui sont présentes à Antakya. Nous sommes présents dans la ville depuis plus de 10 ans avec le début de la crise en Syrie, donc nos équipes travaillent depuis hier avec les autres ONG qui sont présentes, mais aussi avec les institutions turques qui ont mené les premières interventions sur place."