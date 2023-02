Séisme en Turquie : la police turque arrête des utilisateurs de réseaux sociaux pour des messages critiques

La police turque a interpellé 131 personnes pour avoir partagé des "messages provocateurs" sur les réseaux sociaux dans le but de "répandre la peur et la panique au sein de la population" à la suite des tremblements de terre qui ont secoué le sud du pays il y a de cela quinze jours, a-t-on appris lundi via l'agence de presse allemande DPA.

Le contenu des messages incriminés n'a pas été révélé mais 25 personnes arrêtées ont été placées en détention.

Quelques jours après les séismes du 6 février, plusieurs personnes avaient déjà été arrêtées pour avoir publié des messages critiques sur les plateformes. Twitter avait même été bloqué par les autorités turques.