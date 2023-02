Le bilan des séismes survenus en Turquie et en Syrie est désormais de 21.700 morts. Ce bilan officiel est toujours provisoire. Il s’agit de l’une des pires catastrophes survenues dans cette région depuis un siècle. Plus les heures passent, plus l’espoir de trouver des survivants dans les ruines s’estompe.

C’est dans ce contexte difficile que l’aide humanitaire – nationale et internationale – s’organise. Ainsi, les États-Unis ont annoncé qu’ils débloquaient une aide de 85 millions de dollars.