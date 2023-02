Séisme en Turquie et Syrie : la météo, pire ennemie des secouristes

Le début de la semaine a été marqué par les précipitations dans les régions sinistrées. La pluie et la neige étaient présentes et ont bien compliqué le travail des secours de première ligne.

Si la neige a cessé de tomber ces dernières heures et qu’un temps plus lumineux et plus sec se profile sur le pays pour les prochains jours, le froid, lui reste mordant surtout la nuit. La zone touchée par le séisme est en altitude (la ville de Kahramanmaras est à 610 m d’altitude et celle de Malatya est à 954 m), les conditions en hiver peuvent être rudes.

L’air froid descendant de Sibérie touche plusieurs pays de la région et selon l’altitude, on peut descendre jusqu’à -20 °C. En Turquie, les zones sinistrées connaîtront encore des températures négatives durant les nuits prochaines mais de façon un peu plus limitée.