Séisme en Turquie et en Syrie : une équipe logistique de B-FAST a décollé ce samedi vers la Turquie

Dès qu'il pourra accueillir les blessés, un nouveau vol avec des médecins et du personnel soignant sera programmé vers la Turquie. L'objectif sera que l'hôpital puisse s'occuper d'une centaine de blessés par jour et servir d'abris pour 20 personnes. Au total, la Belgique va envoyer environ 80 personnes en Turquie pour participer à la construction et à la gestion de l'hôpital de campagne. "Jamais auparavant une équipe médicale aussi nombreuse n'avait été envoyée à l'étranger depuis la Belgique à la suite d'une catastrophe", a réagi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

L'avion décollera samedi matin aux environs de 10h00 et atterrira dans l'après-midi à l'aéroport d'Incirlik, dans la province d'Adana, à 200 kilomètres de Gaziantep, ville fortement touchée par les séismes. Aucune précision n'a été donnée sur le temps que l'équipe logistique passera sur le sol turc