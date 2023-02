Séisme en Turquie et en Syrie : une députée PS demande la facilitation des visas de 90 jours

La députée Ozlem Ozen (PS) demande au gouvernement de faciliter l’obtention des visas de 90 jours afin de permettre à des Belges de rapatrier des membres de leur famille ou des proches sinistrés par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

"La situation en Turquie et en Syrie est dramatique. Le bilan humain est catastrophique et ne cesse de s’alourdir de jour en jour et beaucoup de personnes se retrouvent à la rue dans des conditions hivernales insupportables. Il faut pouvoir les aider", a expliqué Mme Ozen.