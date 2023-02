Cinq camions transportant de l'aide destinée aux victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi ont traversé samedi le point de passage d'Alican dans la province d'Igdir, a précisé Anadolu qui publie une photo des poids lourds. "L'aide humanitaire envoyée par l'Arménie a franchi le pont de Margara à la frontière entre l'Arménie et la Turquie et se dirige vers les zones touchées par le séisme", a indiqué sur Twitter le vice-Ministre arménien des Affaires étrangères Vahan Kostanayna, cité par Anadolu.