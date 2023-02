Séisme en Turquie et en Syrie : un garçon de 12 ans, vivant après 260 heures sous les décombres, la plupart des opérations de sauvetage suspendues

La Turquie a suspendu les opérations de sauvetage dans certaines régions et le gouvernement syrien a fait de même dans les zones sous son contrôle.

Les chances de trouver des survivants sont maintenant très faibles. Le lundi 6 février, la Turquie et la Syrie avaient été frappées par deux tremblements de terre massifs, suivis de milliers de répliques. Ils ont tué plus de 41.000 personnes : 38.044 en Turquie et 3.688 en Syrie. Un nombre inconnu de personnes sont portées disparues.