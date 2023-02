Séisme en Turquie et en Syrie: un enfant sorti vivant des décombres cinq jours après le séisme

Mardi, dans les décombres d'un immeuble de cette localité, les secouristes ont découvert un bébé vivant, né sous les décombres et encore relié par le cordon ombilical à sa mère décédée. Le violent séisme a tué plus de 22.300 personnes en Turquie et en Syrie, dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle.

En Syrie, on dénombre selon un bilan provisoire au moins 3.377 victimes, dont au moins 2.030 tués dans les zones contrôlées par les rebelles. Trois enfants ont été sauvés vendredi en Turquie, mais l'espoir de trouver d'autres survivants s'amenuise à mesure qu'on s'éloigne de la fenêtre cruciale des 72 heures.

Plus de 90% des rescapés des tremblements de terre sont secourus dans les trois jours suivant la catastrophe. Cette durée peut néanmoins varier significativement en fonction de la météo, la fréquence des répliques et la rapidité des secours.