Séisme en Turquie et en Syrie : Richter, l’échelle qui fait trembler la terre

C’est une échelle objective et logarithmique ce qui signifie qu’un séisme de magnitude 5 est 10 fois plus puissant qu’un séisme de magnitude 4. On dit qu’elle est ouverte car théoriquement, elle n’a pas de limite. Néanmoins, on estime qu’elle se limiterait à 10 maximum car au-delà, les spécialistes estiment que la résistance maximale des roches terrestres serait atteinte.

Le record du tremblement de terre le plus important date du 22 mai 1960 à Valdivia au Chili. La plaque de Nazca avait glissé de 18 m sous le bloc de Chiloé. Le foyer du séisme se trouvait dans le sud du pays et avait provoqué un tsunami qui avait dévasté les côtes.