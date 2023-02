Séisme en Turquie et en Syrie : près d'une centaine de morts selon des bilans provisoires

Un séisme d'une magnitude de 7,8 près de la ville de Gaziantep au sud de la Turquie a fait au moins 53 morts dans le pays dans la nuit de dimanche à lundi, selon un bilan provisoire des gouverneurs des provinces concernées.

Mais la secousse a aussi été ressentie dans les pays voisins, notamment en Syrie où au moins 42 personnes ont été tuées dans plusieurs villes, selon les informations de l'agence officielle syrienne Sana.

Selon l'institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 04H17 locales (02H17 HB), à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres.

L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

En Turquie, uu moins 23 personnes ont été tuées et 420 autres blessées dans la province de Malatya, a annoncé son gouverneur à la chaîne publique TRT. Le gouverneur de Sanliurfa, cité par l'agence étatique Anadolu, a fait état de 17 morts et de 30 blessés dans sa province.

Au moins six autres ont été tuées dans la province de Diyarbakir, a indiqué son gouverneur. Des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est du pays dont Adiyaman, Diyarbakir et Malatya, selon la chaîne privée turque NTV, laissant redouter des victimes.

En Syrie, un responsable du ministère de la Santé, cité par l'agence de presse Sana 42 morts et plus de 200 blessés ont été recensés dans les villes d'Alep, Hama et Lattakié et le bilan pourrait s'alourdir.

Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des