Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 4.600 bébés sont nés dans les régions turques touchées par le séisme

Depuis le tremblement de terre du 6 février, 4.627 bébés sont nés dans les régions turques touchées par le séisme, a annoncé l'agence de presse turque Anadolu jeudi.

Les conditions dans lesquelles sont venus au monde ces nouveaux-nés sont particulièrement mauvaises, la catastrophe ayant entraîné des coupures d'électricité et d'eau courante.

Le ministère turc de la Santé a appelé à la plus grande vigilance, recommandant l'emploi d'eau en bouteille pour la préparation des repas des bébés. Les derniers bilans font état de plus de 40.000 morts en Turquie et Syrie à la suite des séismes.

Plus de 100.000 blessés sont, en outre, à déplorer.