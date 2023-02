Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 35.000 morts, plus de 7 millions d'enfants touchés et le "pire désastre naturel en un siècle" pour l'Europe

En Turquie

En Turquie, l'Unicef, en coordination avec le ministère de la Famille et des Services sociaux, a déployé des travailleurs sociaux dans les hôpitaux pour aider à identifier les enfants non accompagnés et séparés. En outre, l'organisation a lancé dix nouvelles lignes d'assistance téléphonique aux enfants non accompagnés et séparés. Parallèlement à ces efforts, l'Unicef travaille également avec ses partenaires pour fournir aux enfants touchés un soutien psychosocial.