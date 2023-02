Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 33.000 morts, de nouvelles aides, ... Le point sur les événements du 12 février

Pendant la journée de dimanche, le président syrien Bachar al-Assad a remercié dimanche Abou Dhabi pour son "énorme aide humanitaire". Abou Dhabi a dans un premier temps annoncé 12,7 millions d’euros d’aide humanitaire à la Syrie avant de promettre 47 millions d’euros supplémentaires.

D’autres aides sont arrivées en Syrie par le mouvement libanais Hezbollah, qui a envoyé un convoi d’aide humanitaire de 23 camions. Le gouvernement libanais a envoyé de son côté des secouristes dans des zones sinistrées et a ouvert, selon le ministère des Travaux publics et des Transports, aéroports et ports libanais pour que l’aide humanitaire internationale puisse être livrée à la Syrie.

En fin d’après-midi, le chef de l’OMS a déclaré que le président syrien Bachar al-Assad s’était montré prêt à envisager l’ouverture de nouveaux points de passages frontaliers pour acheminer l’aide aux victimes du séisme dans le nord-ouest du pays, zone tenue par les rebelles. Mais l’OMS attend toujours le feu vert des autorités des zones rebelles pour y entrer.