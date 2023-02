Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 17.500 morts recensés alors que les secouristes sont mobilisés dans le froid

Le vice-ministre turc des Infrastructures, Omer Fatih Sayan, a précisé dans un tweet jeudi s’être entretenu avec deux hauts dirigeants de Twitter, John Hughes et Ronan Costello.

"Nous leur avons rappelé leur responsabilité envers notre pays suite à ce désastre", a-t-il souligné, précisant souhaiter davantage de coopération dans la "lutte contre la désinformation".

Netblocks.org avait estimé que le filtrage risquait "d’avoir un impact sur les opérations de sauvetage" des victimes, ajoutant que la Turquie avait "une longue histoire de restrictions (dans l’usage) des réseaux sociaux lors de situations d’urgence nationale et d’incidents de sécurité". Durant la coupure, l’accès à Twitter était resté possible via des comptes VPN masquant la localisation de l’utilisateur.

Les responsables turcs ont ces dernières semaines émis à plusieurs reprises des mises en garde sur l’usage des réseaux sociaux avant les élections présidentielles et législatives du 14 mai, où M. Erdogan brigue un nouveau mandat après 20 ans au pouvoir.