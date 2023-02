Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 1500 morts, selon un dernier bilan toujours provisoire, un nouveau séisme peu avant midi

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 1000 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu'en Egypte et en Irak.

Dans le nord de la Syrie, près de 500 personnes ont perdu la vie et plus d'un millier d'autres ont été blessées, selon des bilans provisoires communiqués par un média d'Etat et des secouristes en zone rebelle.

En Turquie, où se situe l'épicentre du séisme, au moins 912 personnes ont été tuées et plus de 5385 blessées, dans sept différentes provinces, d'après les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a fait état de 2818 immeubles effondrés.