Séisme en Turquie et en Syrie : les secousses ont été ressenties à Uccle

L'Observatoire royal de Belgique à Uccle a enregistré les secousses du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie la nuit dernière, indique-t-il lundi. La secousse et même les répliques ont été mesurées par les sismomètres de l'Observatoire. "Mais les gens en Belgique n'ont pas ressenti le séisme", explique Koen Van Noten de l'Observatoire royal de Belgique.

"Le tremblement de terre était perceptible jusqu'à 200 à 300 km de son épicentre. En Belgique, on a donc rien senti. Les secousses n'ont été mesurées que par nos instruments". L'Observatoire enregistre quotidiennement des secousses dans le monde entier. Il n'y a donc rien d'exceptionnel à ce que les secousses de cette nuit aient été mesurées.

Au plus la magnitude d'un séisme est grande, au plus loin de l'épicentre on peut l'enregistrer. Dans le cas d'un séisme en Turquie, les sismomètres de Uccle peuvent le capter dès qu'il atteint une magnitude de 4 à 5. Un tremblement de terre de magnitude 2 à 3 se produisant aux Pays-Bas apparaîtra aussi sur les instruments de mesure de la station d'Uccle.