Séisme en Turquie et en Syrie : les secouristes travaillent d’arrache-pied, le séisme a fait plus de 28.000 morts

Près de 26 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes, a ensuite avancé l’OMS dans un appel de fonds. Parmi elles, plus de cinq millions de personnes sont considérées comme particulièrement "vulnérables", dont près de 350.000 personnes âgées et plus d’1,4 million d’enfants.

L’OMS appelle à une aide financière d’urgence de 42,8 millions de dollars pour répondre aux besoins sanitaires immédiats. Elle en a déjà débloqué 16 millions, à partir de son fonds d’urgence.