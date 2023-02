Séisme en Turquie et en Syrie : les réfugiés syriens seront-ils les doubles victimes du tremblement de terre ?

Lors des dernières élections locales, la coalition en place au gouvernement national a perdu beaucoup de grandes villes.

Et rapidement, certains ont, au sein de cette coalition, mis en cause la politique "trop ouverte" d’Erdogan à l’égard des réfugiés syriens. Or, les prochaines élections présidentielles auront lieu en mai 2023, dans un contexte d’inflation, de crise économique et monétaire en Turquie.

Une des grandes lectures de l’annonce du million de retours de Syriens vers leur pays, se fait dans ce contexte-là.

Recep Erdogan cite le chiffre de 500.000 personnes qui seraient déjà reparties sur base volontaire. Certaines ONG, comme Human Rights Watch, parlent de "retours forcés".

De nombreux reportages dans la presse internationale font état d’un contexte de forte montée de la xénophobie, d’expéditions punitives envers les Syriens, notamment à Gaziantep où vivent entre 450.000 et 600.000 réfugiés syriens.

Voilà autant d’éléments géopolitiques qui montrent à quel point ce tremblement de terre est une catastrophe encore plus forte dans cette région-là.