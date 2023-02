Séisme en Turquie et en Syrie : le tremblement de terre survient dans un pays, la Syrie, déjà en plein chaos

Les secouristes recherchent toujours des rescapés au lendemain du puissant séisme en Turquie et en Syrie. Des recherches qui sont aussi une véritable course contre la montre et le froid glacial. Le bilan, en constante aggravation, dépasse désormais les 5000 morts. On estime que 23 millions de personnes sont affectées par la catastrophe.

Les victimes en Syrie sont particulièrement vulnérables, selon Bahia Zrikem, responsable humanitaire du NRC, le Conseil norvégien des réfugiés, en Syrie, basée en Jordanie. Les équipes du NRC n’ont pas eu de tués, mais bien quelques blessés. Elle décrit toute la difficulté de venir en aide aux Syriens et d’abord le chaos provoqué par la catastrophe.