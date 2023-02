Séisme en Turquie et en Syrie : le projet américain HAARP sur le climat n’est pas à l’origine du tremblement de terre

Le 23 janvier 2023, la RTBF publiait également un article avec comme point de départ ce nuage lenticulaire (Altocumulus lenticularis) apparu en Turquie quelques jours plus tôt. Nos spécialistes de la météo y expliquaient que "ce type de nuages se façonne grâce à un vent d’altitude tourbillonnant", et que, pour se former, ceux-ci nécessitent "la présence d’une montagne ou d’un massif dans les environs".

Concrètement, l’air le plus bas est plus humide en montant, il se refroidit et finit par atteindre son point de rosée. L’air devient alors saturé d’humidité et le nuage se forme. Une fois que la masse d’air a fini sa progression et est passée au-dessus de la montagne, l’air redescend, se réchauffe, forme temporairement une "coupole" circulaire au-dessus de la masse montagneuse et puis disparaît comme elle est apparue.