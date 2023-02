Séisme en Turquie et en Syrie : le président syrien Bachar al-Assad et son épouse au chevet des victimes d'Alep

Au moins 3377 personnes ont été tuées en Syrie dans le séisme, selon des chiffres encore provisoires du gouvernement et des secouristes en zones rebelles. Dans les secteurs contrôlés par le pouvoir, 1347 personnes ont péri, et du côté des zones rebelles plus de 2030 autres ont trouvé la mort.

Le bilan global du séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie, l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle, s'élève à plus de 21.700 personnes.