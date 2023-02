Séisme en Turquie et en Syrie : le Premier ministre appelle à un accueil rapide des populations sur place

La secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a demandé au département de l'Immigration d'accélérer la procédure pour les personnes qui veulent accueillir temporairement leurs proches en provenance de Turquie.

Le Premier ministre De Croo a expliqué dimanche qu'il s'agit de personnes qui sont déjà ici et qui ne peuvent tout simplement pas rentrer maintenant parce qu'elles n'ont plus de maison, ou de personnes qui ont un droit de séjour en Belgique et qui veulent recevoir de la famille de Turquie.

Il s'agit d'une région où 5,5 millions de personnes n'ont plus de domicile

La durée de cette période dépendra de la rapidité de la reconstruction. "Il s'agit d'une région où 5,5 millions de personnes n'ont plus de domicile", a déclaré le Premier ministre. "Nous devons, en tant qu'Union européenne et avec la communauté internationale, examiner comment organiser l'accueil sur place le plus rapidement possible. La grande majorité des réfugiés préférerait rester dans la région."

Alexander De Croo reconnaît que la région en question accueille déjà de nombreux réfugiés syriens. Elle est déjà "sursollicitée", "mais l'Union européenne l'est aussi", estime le Premier ministre, faisant référence à l'accueil des réfugiés ukrainiens, au flux régulier de réfugiés et à présent, à cette catastrophe naturelle. Le Premier ministre préconise donc de conclure de bons accords avec la Turquie.