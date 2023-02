Séisme en Turquie et en Syrie : le Hezbollah libanais envoie un convoi humanitaire en Syrie

Selon lui, le premier convoi est composé de 23 camions, dont une vingtaine est partie de Beyrouth et le reste de la Bekaa (est). Il transporte, entre autres, des "vivres" et des "fournitures médicales pour les survivants du séisme".

L’aide sera livrée au Croissant-Rouge syrien, a ajouté M. Moqaddam.

Le convoi a pour destination la province de Lattaquié, particulièrement touchée par le séisme, dont l’épicentre était en Turquie voisine et qui a fait plus de 29.600 morts dans ce pays.

Le gouvernement libanais a envoyé de son côté des secouristes dans des zones sinistrées et a ouvert, selon le ministère des Travaux publics et des Transports, aéroports et ports libanais pour que l’aide humanitaire internationale puisse être livrée à la Syrie.

Des combattants du Hezbollah, puissant allié de Damas, se battent aux côtés des forces syriennes dans le conflit qui a éclaté en 2011 en Syrie.