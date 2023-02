Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a dépassé les 15.000 morts jeudi, les secouristes restant engagés dans une course contre la montre pour sauver des survivants dans un froid mordant. Le nombre de victimes de ce séisme d’une magnitude de 7,8 et de ses nombreuses répliques s’élève à 12.391 morts en Turquie et à 2992 en Syrie, portant le total à 15.383 décès à ce stade.