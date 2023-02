Séisme en Turquie et en Syrie : le Croissant rouge turc critiqué pour avoir vendu des tentes

L’organisation d’aide humanitaire Croissant rouge turc a été vivement critiquée dimanche par l’opposition et des médias turcs pour avoir vendu et non pas donné des tentes pour des rescapés du séisme du 6 février qui a dévasté le sud-est de la Turquie.

Selon le quotidien Cumhuriyet qui a révélé cette affaire, le Croissant rouge turc a vendu 2050 tentes destinées à des rescapés à l’ONG caritative Ahbap pour 46 millions de livres turques (2,4 millions de dollars). Ces tentes ont été acheminées et installées dans les régions touchées par le séisme, a affirmé dimanche l’ONG sur Twitter.

Le président du Croissant rouge turc Kerem Kinik a confirmé sur Twitter que Kizilay Cadir, une filiale de son organisme chargée de la production des tentes, avait fourni à Ahbap des abris "au prix coûtant". "La coopération du Croissant Rouge avec Ahbap est morale, raisonnable et éthique", a affirmé Kinik.