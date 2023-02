Séisme en Turquie et en Syrie : le Conseil de sécurité se réunira après l’évaluation des besoins en Syrie

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira pour discuter de la situation humanitaire en Syrie après l’évaluation des besoins.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires Martin Griffiths doit se rendre dans les régions frappées par le séisme ce week-end, notamment dans les zones rebelles ans le nord-ouest de la Syrie.

La Suisse et le Brésil, membres non permanents en charge du dossier humanitaire syrien, ont demandé une réunion du Conseil "le plus tôt possible" pour entendre l’évaluation du chef humanitaire de l’ONU, a déclaré l’ambassadrice suisse Pascale Baeriswyl.

"Des besoins additionnels et des mécanismes additionnels dont le Conseil de sécurité pourrait discuter dépendront de l’évaluation de la situation concrète sur le terrain", a ajouté l’ambassadeur brésilien Ronaldo Costa Filho. "Cela ne peut pas être une réaction viscérale à ce qui se trouve dans la presse", jugeant qu’il était "facile de taper sur le Conseil de sécurité".