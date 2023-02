Séisme en Turquie et en Syrie : la Fédération de la Croix-Rouge réévalue les besoins d’aide à environ 200 millions d’euros

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a réévalué les besoins d’aide pour ses opérations à environ 200 millions d’euros, après le double séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, selon un de ses responsables.

Lundi soir, elle avait lancé un appel d’urgence aux dons de quelque 70 millions d’euros depuis Genève. Mais une évaluation pendant les heures suivantes exige de revoir à 200 millions cette requête, a précisé un porte-parole mardi.

En plus de tenter de retrouver des survivants et aider les blessés, les Croissants-Rouges turc et syrien doivent trouver un abri pour 250.000 personnes, a affirmé mardi à Genève un représentant de la FICR depuis la Turquie.

Des collaborateurs du Croissant-Rouge turc ont été déployés dans les dix provinces affectées par le séisme dans le pays. Ils ont fourni de la nourriture et du matériel d’urgence pour soutenir les blessés et les personnes évacuées. En Syrie, le Croissant-Rouge local a apporté une première assistance et conduit les blessés dans les centres de santé. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) le soutient de plusieurs manières. Il a distribué lundi de quoi prendre en charge une centaine de patients dans un hôpital d’Alep.