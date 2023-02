Séisme en Turquie et en Syrie: la Fédération de la Croix-Rouge lance un appel pour environ 70 millions d’euros

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé lundi soir depuis Genève un appel d’urgence de quelque 70 millions d’euros. Les Croissants-Rouges turc et syrien sont en effet en première ligne pour tenter de retrouver des survivants et aider les blessés après le double séisme qui a frappé les deux pays lundi. Dans l’enveloppe demandée, 50 millions sont prévus pour la Turquie et 20 millions pour la Syrie.

Des collaborateurs du Croissant-Rouge turc ont été déployés dans les dix provinces affectées par le séisme dans le pays. Ils ont distribué de la nourriture et du matériel d’urgence pour soutenir les blessés et les personnes évacuées.