Séisme en Turquie et en Syrie : "La Belgique ne respecte pas ses engagements en termes d’aide humanitaire", affirme Caritas International

Un double séisme a fait plus de 50.000 victimes en Turquie et en Syrie. C’était il y a tout juste un mois. Face à l’urgence, le Consortium 12-12 a lancé un appel à la solidarité le 12 février, jusqu’au 31 juillet, afin de lever des fonds pour financer les actions menées auprès des sinistrés dans les zones touchées. La RTBF s’associe à cette opération et pour répondre aux questions qui entourent la mobilisation, QR l’actu a reçu Sébastien Dechamps, responsable de l’aide d’urgence de Caritas International.

A l’entendre, la Belgique n'en fait pas assez en termes d’aide et ne respecte d’ailleurs pas ses engagements : "La Belgique est un état donateur parmi de nombreux autres. Elle soutient via l’aide au développement et l’aide humanitaire mais la Belgique n’est certainement pas la plus généreuse. Contrairement à des engagements qui avaient été pris de donner 0,7% du produit national brut et c’est un engagement qui a été pris, il y a cinquante ans, la Belgique donne seulement 0,46% de sa richesse créée. Et je parle bien de toutes les aides confondues à l’extérieur du pays. Donc l’État belge donne mais vraiment pas grand-chose".