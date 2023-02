Séisme en Turquie et en Syrie : l’Unicef lance un appel à l’aide pour les enfants sinistrés

Deux tremblements de terre de magnitudes de 7,7 et de 7,5 sur l’échelle de Richter et plusieurs répliques ont frappé lundi le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Ces séismes "surviennent dans un contexte déjà très difficile où des milliers d’enfants et leurs familles sont très vulnérables en raison d’un l’hiver rigoureux, d’une grande précarité économique et de nombreux malheurs vécus depuis 12 années de guerre", a déclaré le porte-parole d’Unicef Belgique, Philippe Heron.

L’Unicef se concentre notamment sur la distribution d’une aide alimentaire d’urgence et l’approvisionnement en eau potable. L’organisation évalue également l’ampleur des dégâts subis par les établissements scolaires afin de permettre aux élèves de retrouver le plus rapidement possible les bancs de l’école. Enfin, l’Unicef protège également les enfants qui se retrouvent séparés de leur famille ou non accompagnés. Les dons peuvent être effectués via le site d’Unicef.