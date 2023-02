Séisme en Turquie et en Syrie : l'UE organise une conférence des donateurs le 16 mars

La Commission européenne organisera le 16 mars à Bruxelles, en collaboration avec l'actuelle présidence suédoise du Conseil de l'UE, une "conférence des donateurs" pour les régions sinistrées de Turquie et de Syrie, à la suite des séismes meurtriers du 6 février.

Le but est de "lever des fonds et coordonner les réponses pour soutenir la reprise et les secours" dans les régions touchées, dans le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie (territoires rebelles), a indiqué lundi une porte-parole de la Commission. L'évènement sera ouvert aux États de l'UE mais aussi aux pays voisins, membres des Nations Unies, institutions financières internationales et "tout autre acteur pertinent qui souhaite contribuer à nos efforts ou les soutenir", précise Dana Spinant.

Un dernier bilan provisoire estime que le tremblement de terre a fait près de 47.000 morts. Si des rescapés ont encore été retrouvés sous des décombres ces derniers jours, l'espoir de découvrir encore des survivants est mince et les recherches ont été arrêtées dans la plupart des provinces, avaient annoncé dimanche les autorités turques. Ces dernières estiment que 105.000 bâtiments se sont effondrés ou ont été sévèrement endommagés et seront démolis.