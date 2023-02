Séisme en Turquie et en Syrie : l’Organisation Mondiale de la Santé envisage de doubler son appel de fonds pour les sinistrés

L’OMS est jusqu’à présent venue en aide à un demi-million de personnes en Turquie et en Syrie à la suite des tremblements de terre.

Elle a notamment prêté main-forte à la prise en charge des blessés. Certains membres de son personnel ont eux-mêmes été impactés par les séismes, affirme le directeur général. "La phase de recherche et de secours prend fin" en Turquie et en Syrie, a affirmé Robert Holden, en charge de la réponse au séisme à l’OMS lors de cette conférence de presse. À présent, "il faut faire en sorte que les services de santé soient rétablis dans ces deux pays et donc fournir des équipements et soins aux personnes sur place".