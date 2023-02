Séisme en Turquie et en Syrie : des secouristes israéliens quittent la Turquie en raison d’une "menace sérieuse"

L’ONG israélienne de secours United Hatzalah a annoncé dimanche l’arrêt de ses opérations en Turquie en raison d’une "menace sérieuse" à la sécurité de son équipe sur place.

L’organisation a annoncé sa décision de "terminer sa mission et retourner en Israël le plus vite possible" en raison "d’une menace sérieuse contre la mission de secours israélienne en Turquie".

United Hatzalah avait initialement publié cette décision sur Twitter avant d’effacer le message. Ces derniers jours, les secouristes ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos et photos de leurs opérations de sauvetage à Kahramanmaras, l’épicentre du séisme en Turquie.

"Nous avons malheureusement reçu des renseignements sur une menace concrète et immédiate contre la délégation israélienne et nous devons privilégier la sécurité de notre personnel", explique l’ONG. Mais elle a refusé de donner plus de détails sur la nature de la menace ou la source des renseignements.